ANCONA – Il maltempo come previsto è arrivato sulla nostra regione. Dal primo pomeriggio di oggi temporali hanno interessato in particolare le province di Pesaro e soprattutto Ancona.

La situazione peggiore sembra essersi verificata nel capoluogo dorico, più che altro per problemi legati alla viabilità. Chiusi in particolare il sottopasso di Via Macerata e quello di via Caduti del Lavoro. Presi d’assalto i parcheggi sotterranei di alcuni centri commerciali per il timore dei danni provocati dalla grandine.

Al momento i vigili dei fuoco non hanno registrato situazioni critiche, una trentina le chiamate arrivate al comando provinciale di Ancona più che altro per alberi e rami caduti e allagamenti all’interno delle abitazioni.

Pioggia anche nell’Ascolano ma di breve durata e senza danni particolari.