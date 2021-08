MACERATA – Con il Green pass obbligatorio dal 6 agosto, il Macerata Opera Festival 2021 100×100 Sferisterio offre un buono sconto per chi dovrà eventualmente effettuare il tampone. Per venire incontro al pubblico l’Associazione Arena Sferisterio concederà un buono di 15 euro a tutti coloro che, per accedere agli spettacoli, dovranno comunque effettuare il test; potrà essere utilizzato per l’acquisto di biglietti per il Mof 2021 o per l’edizione 2022 quando ne sarà reso noto il programma.

Per ottenere il buono basterà mostrare in biglietteria il biglietto per uno degli spettacoli compresi tra il 6 e il 13 agosto (“Le divine donne di Dante” con Neri Marcorè, “Aida”, “La traviata”, “Pierino, il lupo e l’altro” con Arturo Brachetti, Palco Reverse – “Un viaggio nel belcanto” con Riccardo Massi e Francesco Libetta”) e la ricevuta del pagamento del tampone, effettuato entro le 48 ore precedenti.

Esenti dall’obbligo di Green pass i minori di 12 anni o soggetti che abbiano una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute: ai minori di 12 anni verrà richiesto un documento di identità o un’autocertificazione del genitore (o di chi ne fa le veci) che ne attesti l’età.