ANCONA – Salgono ancora i positivi nelle Marche e nelle ultime 24 ore arrivano a quota 211, sono l’11,1% dei 1898 tamponi processati, mentre il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti è a 62,87. Inoltre dopo 15 giorni senza decessi, l’ultimo era avvenuto il 20 luglio scorso, si registra una nuova vittima, un uomo di 71 anni di Gradara il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio della pandemia sale a 3.040.



Dei 211 positivi 68 sono in provincia di Macerata, che oggi registra più positivi, seguita dalla provincia di Ancona 55, Fermo 36, Pesaro-Urbino 26, Ascoli Piceno 12, mentre 14 sono i nuovi contagi da fuori regione.

Negli ospedali invece si registrano 4 ricoveri in più per un totale di 42 degenti, di cui 5 in terapia intensiva, 3 nelle aree semi intensive e 34 nei reparti ordinari. Ci sono 5 persone in attesa nei pronto soccorso, così come 5 sono gli ospiti nelle strutture territoriali. il numero totale dei guariti sale infine a 100.743.