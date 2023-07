MONTE ROBERTO – Investimento questa mattina a Pianello Vallesina quando un ragazzo in sella ad una bici è stato centrato da un’auto.

E’ successo intorno alle 10.30 in via XXV Aprile, in prossimità dell’incrocio che porta al campetto sportivo.



Il giovane, un 22enne della zona, aveva alzato il braccio per segnalare la manovra di svolta, ma l’automobilista dietro di lui non se ne sarebbe accorto.

Inevitabile l’impatto. Il giovane ciclista, sbalzato dalla sua bici sulla strada, è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana e dall’automedica di Jesi. I sanitari, viste le gravi condizioni in cui versava il ragazzo, hanno immediatamente allertato Icaro.

Il giovane è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.