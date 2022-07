ANCONA – Questo lunedì sarà un’altra giornata rovente per le Marche: livello 3 per le ondate di calore in Regione, con punte ancora più alte per le città di Macerata e Fabriano che in assoluto, secondo le stime, saranno le più calde, con punte attese anche di 39 gradi.

L’anticiclone africano continua a soffiare sull’Italia e anche sulla nostra regione, portando temperature record e clima secco. E soprattutto assenza di precipitazioni che appesantiscono la crisi siccità di questa fase.

Un miglioramento è atteso a partire da metà settimana, quando una perturbazione dal nord Atlantico dovrebbe rinfrescare l’aria e portare anche precipitazioni, gradualmente, anche sul nostro territorio.