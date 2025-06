OSIMO – A Osimo pronta la squadra di governo, lo ha annunciato poche ore fa la sindaca Michela Glorio, che ha spiegato di aver scelto il giusto mix di esperienza e rinnovamento.



Comporranno la giunta comunale: Paola Andreoni e Mauro Pellegrini in rappresentanza del PD, Simonetta Tirroni e Jacopo Celentano per Lista Michela Glorio sindaco, Tommaso Spilli per Ecologia e Futuro, Jacopo Angeletti per Energia Nuova e Lorenzo Bottegoni per Uniti per Michela Glorio sindaco.



L’annuncio delle deleghe avverrà domani alle 18 alla presenza di tutti gli assessori