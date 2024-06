LAPEDONA – Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 14.30 lungo la strada che collega Fermo a Lapedona in Contrada Cantagallo. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto guidata dalla donna sarebbe finita fuori strada e lei sarebbe stata sbalzata violentemente fuori dal veicolo.



Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme a quelli della Croce Verde Valdaso, oltre a vigili del fuoco e polizia locale. I soccorritori hanno provato in tutti i modi a salvare la vita della donna, inizialmente era stata anche allertata l’eliambulanza poi richiamata. Per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.