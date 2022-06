FABRIANO – Attimi di terrore questa mattina per un ciclista caduto rovinosamente durante un’escursione sulle montagne di Fabriano. L’incidente è avvenuto nella zona di Valleremita, lungo un sentiero. L’allarme al 112 è stato lanciato subito dal gruppo che era in compagnia del ciclista. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco. L’infortunato dapprima è stato portato all’ospedale di Fabriano in codice giallo, ma poi le sue condizioni sono peggiorate, così è stato disposto il trasferimento in volo a Torrette, con un codice rosso