SIROLO – Chiuso per rischio crolli il tratto tra la spiaggia Urbani e San Michele a Sirolo. La falesia che insiste sul fazzoletto di arenile detto Punta Giacchetta, stando ai rilievi dei tecnici, sarebbe interessata da porzioni di roccia in “imminente pericolo di caduta”, per cui è necessario intervenire con lavori “indifferibili e urgenti”, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Moschella che vieta il transito e lo stazionamento nel tratto di spiaggia interessato. La ditta incaricata del disgaggio ha comunicato “che inizierà i lavori in data 7 giugno”.