Covid nelle Marche: 71 nuovi casi. Marche in arancio anche prossima settimana: si va “in bianco” dal 21 Giugno.

I dati. Nell’ultima giornata 71 persone risultate positive al coronavirus nelle Marche sulla base di 1.160 nuove diagnosi per un rapporto positivi/test del 6,1%. A livello provinciale, il numero più alto di casi è stato registrato a Pesaro Urbino (26), seguita da Ascoli Piceno (22), Ancona (8), Macerata (5), Fermo (5); cinque anche i positivi provenienti da fuori regione.

Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore “testati 2.540 tamponi: 1.160 nel percorso nuove diagnosi (di cui 316 nello screening con percorso Antigenico) e 1.380 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 6,1%)”. Nel Percorso Screening Antigenico, in base ai 316 test, rilevati sette positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%”.

Tra i contagi delle nuove diagnosi ci sono 17 soggetti con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (14), contatti stretti di casi positivi (21), in setting lavorativo (4), in ambiente di vita/socialità (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9); un caso proveniente da fuori regione. Per altri quattro casi di positività si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Marche in arancio anche prossima settimana: si va “in bianco” dal 21 Giugno. L’incidenza di positivi al coronavirus nelle Marche vede ormai un calo costante: ora è fissata su 34 casi di media ogni centomila abitanti. La Regione può quindi puntare ad una zona bianca dichiarata dal 21 giugno. Questo perché per legge occorre presentare numeri da zona bianca per tre settimane prima di poter entrare ufficialmente nella colorazione con meno vincoli. Un po’ in ritardo rispetto ad altre regioni (l’Umbria ad esempio sarà in bianco dal 7 Giugno) ma comunque in tempo per avviare la stagione balneare appena iniziata.