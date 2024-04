Ennesima tragedia questa mattina intorno alle 9.30 sulla A14, questa volta all'interno della Galleria Vinci al km 293 nel comune di Cupra marittima in direzione sud. Il bilancio questa volta è di un morto e 11 feriti, di cui due gravi. Coinvolti nell'incidente due camion e un pullman.

Secondo le prime ricostruzioni il pullman, con a bordo un gruppo di otto turisti macedoni avrebbe tamponato un tir e sua volta sarebbe poi stato tamponato da un altro camion. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo all'autista del pullman, morto prima dell'arrivo dei soccorsi.

Come se non bastasse l'impatto tra i tre mezzi ha prodotto un devastante incendio, anche a causa di un carico di sostanze alcoliche trasportate da uno dei mezzi pesanti. Un vero e proprio inferno per i passeggeri rimasti sul mezzo, tra loro anche due bambini, che sono riusciti a mettersi in salvo anche grazie all'aiuto degli altri automobilisti.



Degli 11 feriti, uno è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, uno al Trauma Center regionale, due al Murri di Fermo e sette all'ospedale di San Benedetto del Tronto.

Sul posto oltre alla Polizia Stradale, i vigili del fuoco dei Comandi di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono protratte a lungo e hanno richiesto l'intervento di tre autopompe, tre autobotti e un modulo idrico. Ancora da verificare la staticità della galleria e la sua eventuale riapertura.

Per consentire le operazioni di soccorso e di spegnimento del rogo, l'autostrada viene chiusa tra Fermo e Grottammare in direzione sud, sulla carreggiata sud si formano code di svariati km e il traffico, anche quello dei mezzi pesanti, si riversa sulla Statale Adriatica, dove si procede a passo d 'uomo

Alle 15.30 il tratto autostradale interessato dall'incidente viene riaperto al traffico tramite l’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, ma le code

restano, anzi aumentano anche in direzione nord: alle 17 si registrano 9 km di coda verso sud e 7 verso nord