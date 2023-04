ANCONA – Ancona si conferma come porto di approdo per le crociere MSC con la novità, per il 2023, del giorno di arrivo della nave, che sarà il venerdì. Si comincia il 14 aprile con la MSC Armonia, in arrivo da Santorini e diretta a Venezia, che resterà in città dalle 14 alle 21.

Stessa nave, stesso itinerario e stesso periodo di permanenza dei turisti ad Ancona anche per le altre date, trenta in tutto, da aprile a novembre.

Gli arrivi avranno cadenza settimanale: 14, 21 e 28 aprile, 5, 12,19 e 26 maggio, 2, 9, 16, 23 e 30 giugno, 7,14,21 e 28 luglio, 4, 11, 18 e 25 agosto, 1, 8 15, 22 e 29 settembre, 6, 13, 20 e 27 ottobre, per chiudere il 3 novembre 2023.

Il Comune ha organizzato un servizio di accoglienza dei crocieristi da parte di guide turistiche che forniranno tutte le informazioni e il materiale necessario per visitare la città. Oltre alla possibilità di utilizzare il sito web “Ancona Tourism” (anche come web app) per avere le informazioni e i percorsi turistici, sarà messa a disposizione una specifica app “Ancona Tourism” (scaricabile per IOS e Android), che accompagnerà i crocieristi e i turisti durante i loro percorsi e nelle visite. L’app consente di visualizzare i percorsi suddivisi per tipologia e di leggere o ascoltare, in italiano e in inglese, le notizie storiche e artistiche di ogni monumento o luogo storico della città.

Inoltre, in collaborazione con Autorità portuale e Regione, sarà istituito un apposito punto informativo turistico nella biglietteria del porto di Ancona, per intercettare i passeggeri in transito per l’imbarco traghetti e fornire consigli e strumenti per visitare e conoscere la città e le sue bellezze.