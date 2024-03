FALCONARA – La compagnia aerea Sky Alps, con sede a Bolzano, ha presentato un’offerta per le rotte, in regime di oneri di servizio pubblico, da Ancona a Roma Fiumicino e da Ancona a Milano Linate e viceversa, “per la copertura dei servizi aerei per un periodo che va da 45 giorni a massimo sette mesi. Lo fa sapere l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) che valuterà l’offerta pervenuta riunendo la Commissione appositamente già costituita.

Nessuna offerta sarebbe invece evidentemente pervenuta per l’altra rotta di continuità da Ancona a Napoli. La “manifestazione di interesse per l’affidamento d’urgenza dei collegamenti, nelle more di una nuova gara”, era stata pubblicata dall’Enac “a seguito della comunicazione di recesso del vettore Aeroitalia che si era aggiudicato il servizio per tre anni, da ottobre 2023, per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della Regione Marche”. Le offerte per la partecipazione alla procedura sono scadute oggi alle ore 12: “è pervenuta l’offerta di Sky Alps per le sole rotte Ancona Fiumicino e Ancona Linate e viceversa.

La procedura è stata innescata da una querelle tra il vettore Aeroitalia e la Regione: il vettore ha lamentato, ad ottobre 2023, il mancato rispetto di un contratto di promozione da 750 mila euro (suddiviso in più tranche) siglato con l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione Marche (Atim), società della Regione, e ha intrapreso azioni legali oltre a recedere dalla convenzione per i voli di continuità; da parte sua Atim contesta alla compagnia aerea una serie di inadempienze, anche per quanto riguarda ritardi di voli e cancellazioni, tra cui la mancata presentazione di una fideiussione e di un adeguato piano di marketing.