Quattro concerti ad Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Fermo dal 6 febbraio. Il Maestro sale per la prima volta sul podio dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana Per la prima volta il Maestro Nicola Piovani, vincitore del Premio Oscar per le musiche de La vita è bella di Benigni, sale sul podio della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Il pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano arriva nelle Marche per eseguire con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana alcune suite di sue famosissime colonne sonore composte per pellicole di culto. Il programma Piovani dirige Piovani – Il Premio Oscar e la FORM viene eseguito il 6 febbraio nell’Aula Magna d’Ateneo dell’Università Politecnica delle Marche per Ancona Classica: Una stagione di grande musica in collaborazione con Università Politecnica delle Marche, Comune di Ancona, e Società Amici della Musica Guido Michelli” (ore 20.30); venerdì 7 al Teatro Ventidio di Ascoli Piceno (in collaborazione con AMAT, ore 20.30); sabato 8 al Rossini di Pesaro (in collaborazione con Ente Concerti Pesaro, ore 21) e domenica 9 febbraio al Teatro Dell’Aquila di Fermo (in collaborazione con Città di Fermo, ore 17).