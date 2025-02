Si è tenuto ieri, lunedì 3 febbraio, all’auditorium della sede maceratese di Confartigianato, un incontro dedicato ad acconciatori ed estetiste sulle ultime novità relative all’affitto di poltrona. All’appuntamento ha preso parte il Presidente nazionale Acconciatori Michele Ziveri, che ha fatto luce sulle modifiche alle “legge 174 del 2005, che aveva bisogno di un adeguamento. Tra le novità c’è sicuramente quella di una formazione qualificata per elevare la categoria”.

Rispondendo alle domande, Ziveri ha parlato di un comparto, quello degli acconciatori, che in Italia conta 109mila licenze e circa 200mila addetti. Tra le problematiche da affrontare, “c’è il filone della riduzione dell’aliquota iva per i servizi primari di taglio, piega e asciugatura, così come le difficoltà che hanno le imprese a costruire un’attività, con una tassazione talmente elevata che diventa complicato strutturare il proprio progetto. Quindi, c’è da porre un freno al costo del credito, sia per i finanziamenti che per i costi diretti, pensiamo a quelli elettronici per i pagamenti”.

In apertura, il Presidente territoriale Confartigianato Mc-Ap-Fm Enzo Mengoni ha sottolineato l’interesse degli imprenditori verso l’affitto di poltrona che, ricordiamo, è uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale ad un altro professionista/collega che esercita così la propria impresa nei locali concessi in affitto. “Un modello che ci auguriamo venga replicato anche per altre categorie”.

Il Presidente interprovinciale Acconciatori Daniele Zucchini ha poi ringraziato il Presidente Ziveri per la presenza su un argomento di rilevanza e la Vicepresidente interprovinciale Estetiste Monia Mucci ha sottolineato che questa iniziativa apre nuovi orizzonti. A portare il proprio saluto, la Presidente regionale Acconciatori Claudia Sarnari.

A moderare il dibattito, il Responsabile del settore Benessere, Riccardo Golota.