Un incendio, con più focolai attivi, si è sviluppato stamattina poco prima delle 8 in una vecchia scuola elementare, chiusa da settembre scorso, in via Gattoni a Pesaro.

Dopo la segnalazione di fumo proveniente dall’edificio di più piani, da parte di un passante in auto, sono intervenuti la Polizia locale e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, da un primo accertamento, sviluppate in tre punti tra cui un aula, un corridoio e in palestra.

Circostanze, secondo gli operatori, che potrebbe far ipotizzare il dolo o comunque un atto vandalico.

Non si registrerebbero danni strutturali ma il fuoco avrebbe bruciato anche faldoni di documenti e altre carte e alcuni suppellettili prima di essere spente dai pompieri. Non si segnalano invece problemi per le persone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incendio.