ARQUATA DEL TRONTO – Nuovo appello dell’associazione Arquata Futura e dei cittadini del comprensorio arquatano per scongiurare la pluriclasse 1-2, istituita dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale Marco Ugo Filisetti, “comunicando l’organico di diritto nel mese di marzo-aprile in quanto, secondo la sua interpretazione, non avevamo diritto alla deroga terremoto prevista dalle leggi e valide fino all’anno scolastico 2021-2022”.

Dopo la notizia di un decreto del Governo per le scuole del cratere – informa l’associazione – “la situazione sembrava risolta, ma non si trattava di un provvedimento ad hoc, per cui il 7 settembre, dopo ulteriori proteste, si è tenuto un incontro in Regione tra l’Anci Marche, l’assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli, un rappresentante del Ministero dell’Istruzione e Filisetti e si è arrivati alla conclusione che il dirigente scolastico poteva chiedere 30 ore settimanali (sul portale Risorse Covid), per formare 2 gruppi classe, ognuno con i propri insegnanti per tutte le materie, anche se si trattava di un provvedimento tampone e non risolutivo, valido fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre mancava il decreto attuativo del dott. Filisetti”. Decreto, n. 1.126, che è stato emanato “il 17 settembre”, ma – sottolinea Arquata Futura – “ci vengono assegnate 27 ore e l’attivazione viene subordinata all’approvazione da parte della Corte dei Conti e della Ragioneria provinciale dello Stato, che a tutt’oggi non risultano ancora pervenute”. Inoltre “l’organico aggiuntivo concesso con i fondi terremoto, a noi negato, è invece stato concesso alle scuole di Visso, Pievetorina, Valfornace, che hanno le stesse nostre caratteristiche: scuola nuova o perfettamente agibile, numero” incalza Arquata Futura, ricordando che la lotta contro la pluriclasse va avanti da mesi.