Caffè Teatro conclude la sua seconda stagione all’insegna del talento, delle emozioni, dei sorrisi e della femminilità. Il Gran finale del Festival targato Comune di Polverigi e Associazione Inteatro dà appuntamento al numeroso pubblico che ha regalato finora al format solo “sold-out” (tredici consecutivi) a venerdì 5 Settembre 2025. Dalle ore 21:30, con ingresso libero, torneranno sul sagrato di Sant’Antonino le colonne portanti dell’edizione 2025, Rossella Fiorani (accanto al nostro Maurizio Socci, ndr) e Paolo Principi, affiancati da numerosi artisti.

Caffè teatro saprà unire anche per il gran finale sorrisi, sapori, sound e storie sotto le stelle di Polverigi. Tra gli ospiti il violinista Marco Santini, la Pole Dancer Laura Borgognoni, le cantanti Elena Solazzi e Rosa Sorice. Non mancherà una testimonianza sul senso della vita, tema portante di questa seconda edizione del Festival: ospite d’onore Laura “Dafne” Marziali, già malata di tumore, oggi testimonial nazionale della lotta per i diritti delle persone oncologiche presso il Parlamento italiano.

Appuntamento dunque a venerdì 5 settembre, per una serata che anche il meteo prevede come calda a piacevole. I locali affacciati su Piazza Umberto I saranno aperti e pronti ad accogliere il numeroso pubblico. Le sedute messe a disposizione da Comune e Pro loco di Polverigi saranno fruibili e gratuite; si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo rispetto all’inizio dello spettacolo, previsto per le h21:30, per poter trovare posto.

Presenti le telecamere di èTV e Osimo Web. Main sponsor Eco – Demolizioni

