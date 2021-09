Contagi, incidenza e ricoveri in calo nelle ultime 24 ore nelle Marche, seppure il tasso di occupazione delle terapie intensive resti sopra il 9%.

Incidenza in calo, Macerata guida i contagi

Sono 172 i contagi da Covid nell’ultima rilevazione giornaliera, il 18,3% dei tamponi molecolari analizzati (172 su 936), e il 4,4% degli antigenici (26 su 587).

I nuovi casi sono così suddivisi: 68 in provincia di Macerata, 28 ad Ascoli Piceno, 26 a Pesaro-Urbino, 22 ad Ancona, 15 a Fermo e 13 a Fermo. Il tasso d’incidenza settimanale scende a 74,26 (ieri 77,5) ogni 100 mila abitanti.

Ricoveri in calo, ma le terapie intensive restano al limite

Cala il numero totale dei ricoverati nelle Marche: sono 79 (-8 in 24 ore). In lieve rialzo (+1 in 24 ore) i degenti in terapia intensiva, a quota 20, mentre sono 18 in semi intensiva (-4 in 24 ore) e 41 nei reparti non intensivi (-5 in 24 ore). In calo anche i pazienti nei pronto soccorso: sono 8 (-2 in 24 ore).

Una vittima: si tratta di un 75enne

Nelle ultime 24 ore si è registrata una vittima causa Covid: si tratta di un 75enne di San Benedetto del Tronto, con patologie pregresse. I decessi totali dall’inizio della pandemia salgono così a 3049.