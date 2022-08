ANCONA – La giunta comunale di Ancona ha approvato il progetto per il potenziamento della videosorveglianza della città di Ancona: saranno installati 40 kit di videosorveglianza con sistemi di trasmissione dati e strutture aggiuntive, per un totale di 160 telecamere e una spesa complessiva prevista di 158.600 euro.

“Con questo ulteriore intervento – spiega l’assessore a Sicurezza e manutenzioni Stefano Foresi – il Comune rafforza la prevenzione e il contrasto all’illegalità, ampliando il controllo sul territorio, in supporto e collaborazione con le Forze dell’Ordine. L’integrazione dei provvedimenti di garanzia di sicurezza pubblica e repressione della criminalità, microcriminalità e vandalismo, si integra con altre azioni messe in campo dall’Amministrazione per promuovere la convivenza civile e il rispetto dei luoghi e delle persone”.

“Il progetto – prosegue l’assessore all’Informatica e Sport Andrea Guidotti – prevede la sorveglianza in presa diretta di alcune zone critiche e in questo modo ci consente di accrescere la tutela dei cittadini, degli spazi pubblici e di impianti sportivi importanti”. “L’archivio dei dati registrati sarà anche utilizzato come fonte informativa per le finalità di polizia giudiziaria. Le postazioni di ripresa saranno collocate, tra l’altro, in aree particolarmente sensibili: parchi pubblici, come Forte Altavilla, Parco Tiziano, Parco degli Ulivi, Parco Cittadella, Parco San Costanzo, Parco Ex Provincia, Parco Belvedere di Posatora, Parco del Cardeto; impianti sportivi (del Conero, Palaveneto, Stadio Dorico, Pincio, Panettone, Pista di pattinaggio di via Cambi, di Ponterosso, Posatora skate park, cittadella Sportiva Palombare); nei plessi scolastici come la scuola media Falcone (Piazza Salvo D’Acquisto) e la Da Vinci (via Marconi); nelle piazze e in altre strutture cittadine, come piazza Ugo Bassi, piazza d’Armi, il Centro Commerciale Lilla di Torrette, la zona degli Archi,le frazioni di Sappanico, Ghettarello, Montesicuro e Gallignano”. Il Comune “ha installato negli anni un complesso sistema di videosorveglianza della città, che con l’approvazione e di oggi arriva a oltre 500, tra telecamere e dispositivi OCR di lettura delle targhe”.