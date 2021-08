ANCONA – Tornano a salire i contagi nelle Marche, così come l’incidenza, ma scende il tasso di positività. Sono 125 nuovi positivi al Covid. Continuano ad aumentare i ricoverati, oggi sono arrivati a 35 (+3 rispetto a ieri), calano a 5 (-1), quelli in terapia intensiva. Nessun decesso neanche oggi.

Il contagio

Tornano a salire i contagi nelle Marche, così come l’incidenza, ma scende il tasso di positività. Sono 125 nuovi positivi al Covid (ieri 65), ma su 1.720 tamponi (ieri 336) con un tasso di positività che passa dal 19,3% di ieri al 9,2% di oggi. Sono stati analizzati 733 test rapidi, con 31 positivi. Continua a salire anche l’incidenza, arrivata a 59,61 casi ogni 100 mila abitanti (55,74). La provincia di Ancona è quella con più contagi (40), seguita da Macerata (28), Ascoli Piceno (18), Fermo (17) e Pesaro-Urbino (14). Sono stati 8 i contagi da fuori regione. Dei 125 nuovi positivi, 23 sono sintomatici, 39 frutto di contatti domestici, 33 di contatti stretti con positivi, 1 in ambito lavorativo, 4 in ambiente di vita/socialità; per 19 casi si stanno svolgendo le analisi epidemiologiche.

I ricoveri

Continuano ad aumentare i ricoverati, oggi sono arrivati a 35 (+3 rispetto a ieri), calano a 5 (-1), quelli in terapia intensiva, crescono quelli in semi intensiva (3, +2) e nei reparti non intensivi (30, +2). Sono quattro i pazienti in attesa nei Pronto Soccorso, mentre sale a 100.682 il totale di dimessi/guariti (+63)

Le vittime

Nessun decesso neanche oggi. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne.