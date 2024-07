CAGLI – Grave incidente stradale ieri sera sulla strada statale 3, fra Cagli e Cantiano. Per causa ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo anche un autocarro che sopraggiungeva in quel momento.

Cinque i feriti, tutti nelle automobili: fra loro, due adulti in codice rosso, per una donna in particolare è stata chiamata l’eliambulanza, e un bambino di due anni in codice giallo. Illeso il conducente del mezzo pesante.