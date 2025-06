Raggiro sul Bonus 110%: i carabinieri di Fermo hanno denunciato sei persone per percezione indebita di erogazioni pubbliche e truffa in concorso. I soggetti coinvolti, tutti italiani, sono un 36enne, amministratore delegato di una ditta laziale esecutrice dei lavori; un 53enne, geometra e responsabile per la sicurezza; un 56enne, ingegnere e direttore dei lavori per la parte sismica; una 59enne, amministratrice di condominio e direttrice responsabile dei lavori; un 49enne, geometra e direttore dei lavori per la parte architettonica e una 35enne, ingegnere e direttore dei lavori per la parte energetica.