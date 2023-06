CIVITANOVA – Giallo a Civitanova, non si hanno sue tracce da tre giorni. Venanzo Nottolini, 65 anni, residente a Civitanova, risulta scomparso da mercoledì sera intorno alle 22, quando ha lasciato il Pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

A lanciare l’allarme via social è stato l’avvocato Siria Carella, sua amministratice di sostegno: «Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca a mezze maniche, pantaloni tuta blu ed era sbarbato – scrive Carella su Facebook – alto circa 1.75, corporatura robusta asciutta. Capelli e occhi scuri. Se lo individuate chiamate subito il 118 e le Forze dell’ordine. Avvisate per cortesia subito anche la sottoscritta al 340 8074472 perché sono il suo amministratore di sostegno».

Nottolini vive nel centro città ed era stato ricoverato qualche settimana fa al Santo Stefano di Porto Potenza e anche da lì aveva tentato la fuga, venendo però ritrovato poco dopo. Era stato dimesso visto il miglioramento delle sue condizioni di salute. Mercoledì era stato ricoverato in seguito alla segnalazione di un passante che l’aveva visto girare per strada in stato confusionale, dopo aver detto alla compagna che sarebbe uscito per fare una passeggiata.