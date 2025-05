ANCONA – Domani, domenica 4 maggio giornata clou per i festeggiamenti del Santo Patrono San Ciriaco ad Ancona. Al mattino la messa presieduta dall’Arcivescovo di Ancona -Osimo Mons. Angelo Spina dalla Cattedrale alle 10,30 che sarà trasmessa in diretta, come di consueto, dalla nostra emittente sul canale 12 per consentire anche alle persone che non riescono fisicamente a recarsi in cattedrale di seguire la funzione religiosa.

Poi nel pomeriggio la tradizionale cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, in Piazza della Repubblica davanti al Teatro delle Muse a partire dalle 17.30 . Presenterà il giornalista Maurizio Socci e la nostra emittente ÈTv Marche riprenderà integralmente l’evento oltre a fare speciali tv dedicati ai premiati.

A consegnare medaglie e attestati di benemerenza saranno il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli assessori ma anche molti consiglieri comunali e rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni di categoria e di volontariato.

Qui tutti i premiati e le modifiche alla viabilità per il 4 maggio https://www.comuneancona.it/ciriachini-decise-medaglie…/

Ecco gli orari di messa in onda sul canale 12 dello speciale sulle Civiche Benemerenze: venerdì 9 maggio alle 23:00 e sabato 10 maggio alle 10:00. Lo speciale andrà in onda anche sul canale 17 di E’tv+ sabato 10 maggio alle 21 e domenica 11 maggio alle 18,30.