SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco dopo le 8:30 di questa mattina un incendio è divampato all’interno di una rimessa per attrezzature agricole situata in località Colle Franchino a San Benedetto del Tronto.

Le fiamme hanno rapidamente coinvolto gli utensili custoditi all’interno e il tetto in legno della struttura, facendo scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, che hanno affrontato l’incendio disponendosi su due lati dell’edificio.

Grazie a questa strategia, è stato possibile evitare che il rogo si propagasse a una struttura adiacente, contenendo così i danni. Dopo aver portato all’esterno tutte le attrezzature presenti all’interno della rimessa, i pompieri hanno utilizzato una termocamera per verificare che le temperature sia dell’annesso colpito dalle fiamme che di quello adiacente fossero rientrate nei limiti di sicurezza. Le operazioni si sono concluse senza feriti, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.