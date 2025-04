JESI – Riparte la vertenza che coinvolge la IMR di Jesi, l’azienda ha infatti annunciato di voler procedere al licenziamento collettivo di 20 dipendenti. La decisione è stata comunicata dall’IMR stessa agli uffici regionali il 2 aprile. L’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, ha immediatamente scritto al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per richiedere l’apertura di un tavolo per la ridiscussione del nuovo piano industriale presentato dalla IMR Industriale sud.

“Uno sviluppo della trattativa non certo soddisfacente – scrive l’assessore Aguzzi al ministro Urso – considerando che a suo tempo l’accordo con l’IMR era stato chiuso a livello nazionale con il Ministero dello Sviluppo economico”.

La notizia dei licenziamenti arriva pochi giorni prima della data di un incontro concordato tra l’azienda e le parti sociali previsto per il 10 aprile e successivamente all’incontro del 20 marzo, che si è svolto proprio in Regione e voluto dall’assessore Aguzzi, per fare il punto della situazione.

“Durante questo momento di confronto – spiega Aguzzi – l’azienda IMR aveva presentato un piano industriale che prevedeva il reimpiego di soli 65 dipendenti sui 91 in totale, per i quali avevano invece preso l’impegno ai tempi dell’accordo firmato al Ministero nel 2021, con un esubero dunque di 26 dipendenti. In questa occasione ho ritenuto opportuno intervenire manifestando il mio disappunto e ho richiesto una rivisitazione del piano industriale, indicando di proseguire le trattative”.

“Da queste premesse – conclude Aguzzi – la comunicazione della procedura di licenziamento ha destato grande meraviglia sia da parte della Regione Marche, sia delle organizzazioni sindacali. Auspico a questo punto l’intervento del ministro Urso per affrontare tempestivamente la situazione