Protestano gli agricoltori in tutta Europa, nelle Marche i trattori sono scesi in piazza da nord a sud della regione, sotto accusa le nuove norme varate dall'Unione Europea in materia ambientale, norme che, ha spiegato il Ministro Pichetto Fratin in visita nelle Marche per la presentazione dell'Acquedotto dei Sibillini sono in effetti "slegate dalla realtà".

Vicinanza agli agricoltori è stata espressa nell'occasione anche dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli.