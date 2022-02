ANCONA – Due italiani di 44 e 52 anni sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Ancona, in collaborazione con i colleghi di Macerata, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Macerata per violenza sessuale di gruppo commessa lo scorso aprile ai danni di una 35enne anconetana.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Ancona e coordinate dalla Procura della Repubblica di Macerata sono partite dalla refertazione della vittima presso l’ospedale di Torrette immediatamente dopo la violenza e, successivamente, da parte dell’Unità di Crisi istituita presso il nosocomio Salesi di Ancona, specializzato nella refertazione delle violenze sessuali.

L’attività degli investigatori della sezione che si occupa di reati di genere ha portato all’individuazione dei due uomini, uno dei quali proprietario dell’appartamento dove era stata consumata la violenza e dove la vittime era stata condotta con l’inganno. I due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. “La violenza perpetrata sulle donne non può avere la parvenza di un nobile sentimento che non sia la volontà di dominio, la sopraffazione, l’odio, l’indifferenza per l’essere umano” commenta il questore di Ancona Cesare Capocasa.