ANCONA – Convalidato, questa mattina, dal gip del tribunale di Ancona, Carlo Masini, l’arresto del 22enne di origine egiziana che ha rapinato un 15enne di origine bengalese, in via Marconi, nel quartiere degli Archi, ad Ancona, la notte di Capodanno. Il giovane, irregolare sul territorio italiano, ha dato una sua versione dei fatti durante l’interrogatorio in tribunale dove era difeso dall’avvocato Michele Zuccaro.

Stando alle sue dichiarazioni, il minorenne e un gruppo di suoi amici, avrebbero avuto un debito di soldi con lui perché in passato aveva prestato loro del denaro che non gli è stato mai restituito. La notte di Capodanno contava di riscuotere il credito che non è arrivato. Così se la sarebbe presa con il 15enne strappandogli lo smartwatch che aveva al polso, come pegno, e cercando di impossessarsi anche del cellulare. L’arrivo della polizia lo ha poi fermato. Un esercizio arbitrario delle proprie ragioni quello sostenuto dall’arrestato.

La versione dell’aggressore non ha convinto il giudice che ha convalidato l’arresto con la misura cautelare del carcere. Il 22enne, che ha passato due notti in camera di sicurezza della questura, è stato portato nel carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro, perché il carcere di Montacuto, ad Ancona, non aveva posto.