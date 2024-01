Russell Crowe ha lontane origini italiane: è rivelarlo è lo stesso attore australiano, nato in Nuova Zelanda, con una serie di post su X.

“Da qualche tempo sono alla ricerca dei miei antenati italiani”, ma “folkloristici racconti familiari ed errori di scrittura mi hanno mandato su tracce sbagliate”.



Alla fine però “è risultato che il mio bis-bis-bisnonno, da parte materna, che arrivò in Nuova Zelanda nel 1864 era Luigi Ghezzi, nato nel 1829 ad Ascoli Piceno, figlio di Agostino e Annunziata, nata a Parma. Luigi – racconta la star del Gladiatore – era andato a lavorare in Argentina, si era imbarcato per l’India, fece naufragio e finì a Città del Capo dove incontrò e sposò Mary Ann Curtain. Emigrarono in Nuova Zelanda”.



Dalle ricerche condotte da Crowe è emerso anche che tra i suoi antenati per parte materna ci fu “l’undicesimo Lord Lovat, l’ultimo uomo ad essere decapitato nella Torre di Londra”.



Russel Crowe ha scoperto collegamenti “norvegesi, italiani, scozzesi, maori” e un test del Dna su un parente stretto rivela un’ascendenza “per la maggioranza irlandese, ma non sappiamo come”.



Inoltre “nella famiglia di mia madre per tre generazioni le donne hanno sposato uomini chiamati Crowe”. Contento di avere finalmente trovato la sua parentela italiana, l’attore ricorda di avere visitato molte parti dell’Italia, ma mai i luoghi di origine del suo avo. Andare alla loro scoperta potrebbe essere “un’avventura”.