ANCONA – Halloween di controlli, notte da incubi per i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona impegnati con oltre 40 uomini. Denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un diciottenne bengalese con precedenti specifici, sorpreso nel centro di Ancona in possesso di 5 involucri contenenti 10 grammi di hashish, verosimilmente destinati alla vendita. Nelle stesse ore altri 6 ragazzi sono stati trovati in possesso di varie dosi di hashish e marijuana (poi sequestrate) per consumo personale.

A Jesi, invece, è stato arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale un ventenne italiano che in corso Matteotti, senza apparenti ragioni ma in stato di psico-agitazione, probabilmente dovuto all’abuso di sostanze, ha aggredito verbalmente e fisicamente i clienti di un bar. Invitato a calmarsi, si è invece scagliato violentemente contro i carabinieri ingaggiando un’aspra colluttazione prima di essere immobilizzato. I militari hanno riportato lievi contusioni.

A Genga due giovani fabrianesi sono stati sorpresi a fumare hashish facendo così scattare la segnalazione alla Prefettura quali assuntori. Stessa scena a Castelfidardo: un altro ventenne è stato segnalato per consumo personale.

Notte lunga, culminata con i controlli degli automobilisti: 7 sono stati sorpresi alla guida ubriachi. Uno aveva cinque volte il tasso di alcolemia superiore al consentito. Per un cubano in stato di ebbrezza è scattato anche il fermo amministrativo del mezzo: non aveva mai conseguito la patente. Stessa sorte per un altro automobilista che guidava con la patente revocata sempre per guida in stato ebbrezza. Infine, a Staffolo, un conducente che mostrava sintomatologie tipiche da probabile assunzione di stupefacenti, è stato denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di laboratorio, con ritiro immediato ritiro del documento di guida.