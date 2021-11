LORETO – Finisce in manette un albanese di 55 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di 220 grammi di cocaina e di un chilogrammo di hashish.

L’arresto che risale al 30 ottobre, è stato effettuato dai carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche. Il 55enne è stato fermato in una zona periferica del Comune di Loreto (Ancona), mentre era alla guida di una utilitaria. Durante i controlli i militari hanno rinvenuto nel portaoggetti dell’auto un involucro contenente 20 grammi di cocaina, mentre una ulteriore perquisizione in un casolare a disposizione del 55enne, ha portato al rinvenimento di altri 200 grammi di cocaina, oltre ad un chilogrammo di hashish suddiviso in dieci panetti. L’uomo si trova ora al carcere di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Macerata in attesa dell’udienza di convalida.