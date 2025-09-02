SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un uomo di circa 60 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). La vittima era in sella ad una moto e percorreva la statale Adriatica, al chilometro 387, nel tratto fra Porto d’Ascoli e il centro cittadino.

Per cause che sono al vaglio dei carabinieri, il centauro si è scontrato con una vettura che procedeva in senso opposto. Un impatto violento che non ha dato scampo al 60enne nonostante i tentativi di rianimarlo posti in essere dai sanitari del 118 che, al termine delle manovre, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e agenti della Polizia municipale. La Statale Adriatica è stata chiusa temporaneamente al transito per consentire di effettuare i rilievi, indispensabili per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.