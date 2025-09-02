ANCONA – Una palata di letame, con attaccati dei volantini anonimi pieni di insulti verso i magistrati, è stata abbandonata questa mattina ad Ancona, fuori dal tribunale ordinario di corso Mazzini. Erano le 10.45 quando è stata notata da avvocati e utenti che entravano a Palazzo di Giustizia.



Tre i volantini scritti al computer con riportati insulti scritti a mano come “mafiosi, infami” a cui sono stati associati i cognomi di diversi magistrati dorici. Citato sia il tribunale di Ancona che quello di Venezia dove si fa riferimento a “falsificazione verbale d’udienza” e “trafugamento memoria difensiva” poi parole come “spazzatura” e “archiviazione” e la frase “viva la Repubblica delle banane”. Il personale di polizia giudiziaria del tribunale è uscito per controllare, avvisando la presidente del tribunale. Sul posto era attesa la polizia scientifica per i rilievi. Si visioneranno le telecamere per risalire ha chi abbia abbandonato il letame.