CASTIGNANO – Grave scontro frontale tra due autovetture questa mattina a Castignano ungo la strada provinciale 73 in zona San Martino.

Nell’impatto è rimasto ferito in modo grave uno dei due conducenti, che, dopo essere stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stato traferito in eliambulanza in codice rosso all’Ospedale Regionale di Torrette. Feriti lievi e qualche escoriazione invece per l’altro guidatore.



Nell’impatto, violentissimo, uno dei due veicolo è finito contro un gruppo di contatori del gas danneggiandoli. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, chiudendo il flusso del gas e collaborando con i tecnici dell’Italgas per ripristinare le condizioni di sicurezza.