NUMANA – Lascia il cane di grossa taglia al mare senza guinzaglio e museruola, invitandolo ad entrare in acqua, affollata di bagnanti. Multato con 200 euro un 45enne del posto, proprietario del cane a Numana. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa in zona Molo, nell’area di spiaggia libera. A intervenire un poliziotto della Questura di Ancona, libero dal servizio, che si trovava in spiaggia, mentre alcuni turisti protestavano per la presenza del cane. Che, ogni volta che usciva dall’acqua, si scuoteva per asciugarsi sull’arenile, a pochi centimetri da altri bagnanti che si stazionavano con zaini ed asciugamani.

Un comportamento in contrasto con quanto prevede l’ordinanza della Guardia Costiera e i relativi regolamenti comunali sull’accesso degli animali sulla battigia. La Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura, di seguito alla relazione di servizio redatta dal poliziotto intervenuto, ha questa mattina proceduto a notificare al soggetto in questione una multa di 200 euro per la violazione del regolamento regionale sanzionato dal codice della navigazione all’art. 1164.