Filottrano in lutto per la morte di Alì Raza, 31 anni, di origini pakistane, annegato nel giorno del primo maggio in un tratto del fiume Candigliano, profondo oltre due metri, alla Gola del Furlo di Acqualagna. "Attenzione non solo al mare, ma anche a laghi e fiumi", le raccomandazioni dell'esperto in salvamento