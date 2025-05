ANCONA – Un operaio di 61 anni, di nazionalità straniera, è precipitato da una impalcatura di tre metri, ad Ancona. È grave in ospedale. L’uomo si trovava al lavoro su uno scafo, dentro lo stabilimento della Fincantieri, al porto, quando attorno alle 12 è avvenuto l’infortunio. Non era cosciente all’arrivo dei soccorritori sanitari. Avrebbe battuto la testa nel precipitare di sotto. Sul posto la Croce Rossa, l’automedica del 118 e l’ambulanza che fa servizio fisso in Fincantieri. L’operaio è stato portato con un codice rosso traumatico all’ospedale di Torrette dove è entrato in sala emergenza, al pronto soccorso.