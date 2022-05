Prosegue il leggero calo dei ricoveri causa Covid 19, così come i contagi sono in diminuzione. Sono 174 i ricoverati totali (-1 in 24 ore), di cui 5 in terapia intensiva (invariato) e 169 in area medica (-1). Sono 23 le persone nei pronto soccorso (+10 in un giorno).

Tre le vittime nell’ultima giornata: si tratta di tre donne con età tra i 78 e i 95 anni. Il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 3848 persone.

I nuovi casi sono 473, il 36,2% dei test analizzati. In lieve calo l’incidenza, a quota 723,9 (-18,6). Dei nuovi positivi, 129 si registrano nell’Anconetano, 113 nell’Anconetano, 88 nel Maceratese, 70 nel Pesarese, 49 nel Fermano, 24 fuori regione.