"La giustizia consola ma non cancella il dolore". Così la madre di Ilaria Maiorano al termine dell'udienza d'appello che ha confermato la sentenza di primo grado per Tarik El Ghaddassi. L'uomo di 43 anni è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso a botte la moglie 41enne in un casolare di campagna a Padiglione di Osimo, la notte tra il 10 e l'11 ottobre del 2022.