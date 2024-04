FRANCAVILLA D’ETE – Un gruppo di ragazzi piange e si abbraccia ai bordi della strada. Altri automobilisti si fermano, in lontananza le luci blu delle sirene del soccorso pubblico e dei vigili del fuoco. Lacrime e dolore per l’improvvisa tragedia che si è abbattuta ieri sera sul Fermano, al confine con la provincia di Macerata. L’incidente nei pressi di Ponte Ete, lungo la strada che da Macina di Mogliano prima scende verso valle e poi risale a Francavilla d’Ete. L’auto, una Volkswagen Polo con a bordo cinque ragazzi, è finita fuori strada: Federico Garulli, 20 anni, non ce l’ha fatta, gli altri quattro sono feriti, di cui uno grave.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 19.30, quando la comitiva di ragazzi, tutti residenti a Mogliano, nel Maceratese, era appena partita per passare la serata di Pasquetta insieme. L’incidente in un tratto in discesa, nei pressi di Ponte Ete, con il conducente che ha perso il controllo della vettura, finita fuori dalla carreggiata dove ha terminato la sua corsa nel fosso laterale. La vettura ha sbandato e, senza coinvolgere altri mezzi, dapprima è finita contro un albero a bordo strada, quindi nel terrapieno sottostante l’asfalto, sul lato destro della strada.

Altro incidente mortale a Cagli

Questa notte – mancavano pochi minuti alle 2 – sulla strada provinciale 29 a Secchiano di Cagli in direzione Pianello, una Polo è finita in una scarpata all’uscita di una curva a sinistra. Il conducente ha perso il controllo della propria auto che si è ribaltata per poi finire la propria corsa contro un albero. Il 44enne che era alla guida, residente a Pianello di Cagli, è morto a causa delle gravi ferite riportate nel terribile impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco ed anche gli agenti della polizia stradale di Urbino.