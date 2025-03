SAN SEVERINO MARCHE – Rintracciato, in buone condizioni, l’anziano settempedano, 87 anni, allontanatosi dalla propria abitazione, in località Parolito, nel pomeriggio di ieri facendo perdere le proprie tracce mettendo in allarme l’intera comunità. Le ricerche sono scattate subito, anche con unità cinofile. Sospese la notte e riprese stamani quando è stato ritrovato in una casa di campagna disabitata poco lontano dalla strada nella quale il disperso deve aver trovato rifugio per la notte.

L’uomo era stato visto camminare lungo la strada che da Parolito porta verso Colleluce da una signora del posto poi di lui, che vive solo, più nulla. Subito si era allertata la macchina dei soccorsi con carabinieri e vigili del fuoco e i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, Intorno alle 9 la buona notizia: l’anziano è stato ritrovato in buone condizioni di salute.

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, che è stata tenuta costantemente aggiornata sulle ricerche, ha voluto esprimere un grande ringraziamento a quanti hanno preso parte alle operazioni di soccorso.