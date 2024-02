MONTE SAN GIUSTO – Un uomo di 78 anni, Rodolfo Ignazi, fotografo, è stato trovato senza vita, con una profonda ferita alla testa, in un lago di sangue nella sua abitazione in pieno centro a Monte San Giusto, nel Maceratese. La porta era aperta. Uno scenario da valutare secondo gli inquirenti. Sul posto il reparto operativo dei Carabinieri e dei Ris. Tutte le ipotesi sono al vaglio: dalla caduta per malore all’aggressione violenta. A trovarlo a terra stamattina è stata un’amica alla quale non aveva risposto al telefono.