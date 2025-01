Otto persone sono rimaste intossicate a causa di esalazioni di monossido di carbonio all’interno di un edificio, non di residenza, dove una comitiva di persone si era radunata per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: è accaduto ieri sera in frazione Carpineto di Ascoli Piceno, sulla strada per Colle San Marco.

Durante la cena, tre donne hanno perso i sensi a causa delle esalazioni: sono state assistite dai sanitari della Potes di Ascoli e portate al pronto soccorso, sebbene si fossero nel frattempo riprese.

Nello stesso contesto, altre cinque persone avevano accusato sintomi di intossicazione, in maniera più lieve.

Sul posto anche i vigili del fuoco che, con apposita strumentazione, hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio nell’edificio: per questo sono stati spenti il camino e la caldaia; staccata anche l’alimentazione di energia elettrica nell’appartamento che per il momento non sarà accessibile.

Sono 50, fino alle 8 di stamattina, gli interventi effettuati da vigili del fuoco, la maggior parte dei quali riconducibili ai festeggiamenti per il Capodanno nelle Marche. Nell’Ascolano si sono verificati incendi a cassonetti e sterpaglie a causa dello scoppio di botti. I pompieri sono intervenuti stamattina a Villa Potenza (Macerata) per un incidente stradale costato la vita ad un 79enne e a Ostra Vetere (Ancona) per un altro schianto in cui sono rimaste ferite quattro persone poi trasportate dai sanitari all’ospedale di Senigallia.

In frazione Sant’Agostino di Recanati (Macerata) è divampato stamattina un incendio in un casolare abbandonato: l’interventi dei vigili del fuoco è ancora in corso e le cause del rogo in fase di accertamento.