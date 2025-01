ANCONA – Ha assalito un ragazzino, strattonandolo e colpendolo con pugni, facendolo cadere a terra per sottrargli il telefonino dalle mani. Arrestato un giovane straniero di 22 anni per rapina. Sono stati i poliziotti di Ancona a notare quei fatti, mentre transitavano la scorsa notte su via Marconi. Il loro intervento ha scongiurato il peggio. Lo straniero è scappato, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Durante la fuga, peraltro, il giovane ha perso una piccola scatola con all’interno circa 10 grammi di hashish e 1,45 grammi circa di cocaina, ma si è anche liberato di uno smartwatch rubato al ragazzino. Entrambi gli oggetti sono recuperati. La vittima, un minore, anch’esso estraniero, ancora sotto shock, ha riferito che nel tragitto verso casa era stato aggredito alle spalle dal 22enne fermato che gli ha sottratto l’orologio dal polso e cercato di impossessarsi del suo telefono cellulare.

L’aggressore è stato accompagnato in Questura mentre il ragazzino, con un genitore, è stato portato al pronto soccorso dal personale medico del 118 per le cure del caso. Il 22enne è stato sottoposto ad accertamenti dattiloscopici perché sprovvisto di alcun documento di identificazione, poi arrestato per rapina e condotto presso le camere di sicurezza si disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. È stato anche deferito per la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, per essersi rifiutato di declinare agli agenti le proprie generalità ed anche per la violazione della normativa sull’ingresso e soggiorno sul territorio italiano, essendo stata accertata la sua posizione irregolare.