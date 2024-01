ANCONA – Segnalazioni per reati contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti, aggressioni violente e maltrattamenti e in generale soggetti con particolare insofferenza alle regole sociali ed alla legge. Per questo motivo il Tribunale di Ancona ha accolto altre due proposte di Sorveglianza Speciale, elaborate dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Ancona, a carico di un 50enne romeno e di un 40enne polacco, entrambi residenti in provincia di Ancona.

Questi ulteriori provvedimenti restrittivi proposti dal Questore Cesare Capocasa e disposti dall’Autorità giudiziaria fanno salire a 429 le misure firmate dal Questore su istruttoria della Divisione Anticrimine.

Provvedimenti con il fine di prevenire la commissione di reati, colpendo soggetti che per il tenore di vita e per i precedenti di polizia, appare verosimile possano continuare a delinquere o comunque mettere in pericolo il vivere ordinato e sereno. Per ciascuna categoria di soggetti pericolosi esiste un provvedimento specifico, che mira ad impedire le recidive e a difendere la società civile. Nello specifico sono stati disposti 140 avvisi orali, 148 fogli di via obbligatorio, 59 divieti di accesso alle Aree Urbane, 30 ammonimenti per stalking o violenza domestica, 16 Sorveglianze speciali, 36 Daspo sportivi, di cui 13 con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.