“Intelligenza Artigiana – Storie di Valore”, oltre 1.400 presenze per l’evento organizzato da Confartigianato. Daniela Lucangeli e Giuseppe Lavenia conquistano il pubblico dell’Auditorium Scavolini

Un Auditorium Scavolini al completo, con la presenza di oltre 1400 persone, ha accolto ieri pomeriggio l’evento “Intelligenza Artigiana – Storie di Valore”, organizzato da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino per celebrare l’eccellenza delle micro e piccole imprese del nostro territorio e per offrire alla cittadinanza un importante momento di approfondimento legato

al mondo della persona, alle famiglie e ai giovani.

Ospiti d’eccezione della serata sono stati Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione all'Università di Padova ed esperta di psicologia dell'apprendimento e Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e divulgatore scientifico, che hanno conquistato il pubblico presente.

