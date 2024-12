ANCONA – La Polizia di Stato di Ancona ha denunciato un italiano, 50enne, per porto d’armi o oggetti atti ad offendere, dopo che è stato fermato mentre brandiva un martello e fuori controllo perché ubriaco.

E’ accaduto sabato pomeriggio dopo che al 112 sono arrivate diverse segnalazioni che riferivano di un uomo che mentre camminava brandiva un martello, sbattendolo contro i paletti di ferro lungo la strada.

Quando è stato intercettato dagli agenti l’uomo stava inveendo contro il proprietario di un negozio della zona e aveva nascosto il martello all’interno della giacca.

Durante il controllo i poliziotti hanno trovato oltre al martello un coltello, “scagliatore” con una lama di circa 6 cm. Incapace di spiegare perchè camminasse brandendo un martello e con un coltello in tasca è risultato completamente ubriaco. Condotto in Questura è stato denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per il suo stato di manifesta ubriachezza.