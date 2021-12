PESARO – Per mesi ha dovuto subire violenze sessuali, aggressioni e minacce di morte da parte del suo compagno, fino a che non ha trovato la forza di denunciarlo agli investigatori della squadra mobile di Pesaro e Urbino.

È la fine di un incubo per una donna di 40 anni di Pesaro. L’uomo, un 40enne pesarese che era anche socio in affari della donna con cui gestiva un ristorante si trova ora in carcere a Villa Fastiggi con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravati. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato cinque fucili da caccia in possesso dell’indagato. L’uomo si era già reso colpevole di simili comportamenti anche in due diverse relazioni precedenti, per una era stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.